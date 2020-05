Escolares pueden aprender con cuadernillos: SEGE

CIUDAD VALLES.- El Secretario de Educación de Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, indicó que el programa "Aprende en Casa", es un esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública para que las niñas, niños y jóvenes puedan seguir aprendiendo durante este período de aislamiento preventivo, el cual, precisó, se encuentra disponible a través de internet, pero principalmente a través de televisión abierta, además de que se repartirán por medio de la estructura de Conafe, cuadernillos que permitirán que los alumnos puedan trabajar en sus hogares durante este tiempo.

Señaló que esta estratega de aprendizaje a distancia, no solamente se está implementando a través de internet, como ya lo hemos mencionado, también en la señal de televisión abierta, a la cual se incorporó el canal público de San Luis Potosí, Canal 9, además del Canal Once Niños, Ingenio TV y TV UNAM, y en sus respectivas señales en los sistemas de televisión de paga. En ellas los materiales educativos que se han preparado les servirán, junto a los padres de familia y apoyo de los docentes, durante estos días y hasta que termine el aislamiento".

El titular de SEGE, mencionó que sabe que es una situación difícil el realizar las tareas o trabajos solicitados y que ha resultado complicado para los alumnos, docentes y padres de familia, sin embargo, son actividades que se están pidiendo con la intención de que puedan continuar un aprendizaje durante estos días, para apoyar a los niños y niñas".

Indicó que "no habrá alguna sanción en caso de que no pudieran realizar dichas actividades, sabemos que hay casos en el que los padres trabajan y no pueden apoyar a los niños durante este periodo en realizar las tareas, pero es una recomendación que lo hagan, la idea es tratar de resolver con lo que se tiene actualmente, ya que esta es una situación que no se había vivido antes".