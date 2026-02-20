logo pulso
Esperan repunte venta de pescados y mariscos

Por Carmen Hernández

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Esperan repunte venta de pescados y mariscos

RIOVERDE.- Esperan comerciantes pescados y mariscos un repunte en ventas de cuando menos un 35%, esperando se mejoren las expectativas.  

Antonio Castillo dio a conocer que les han afectado las bajas temperaturas y la cuesta de enero, pero confían mejoren las condiciones en esta temporada de cuaresma. 

Por fortuna ha aumentado el calor, se espera un aumento en ventas de diversos productos del mar.  

Lo que más se vende es la sopa de mariscos, coctel de camarón y los filetes de pescado, los precios se han mantenido entre 130 y 140 pesos el costo del kilogramo, según la variedad, aunque la situación está difícil.  

Finalmente dijo que el producto marino proviene del Golfo e hizo un llamado a la población a que compren es negocios establecidos, para mantener los negocios en vigor.

