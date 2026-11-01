Este domingo, el concurso de catrinas vivientes

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CÁRDENAS.- Todo listo para el concurso de catrinas vivientes y concurso de comparsa, a realizarse este día y el lunes, donde se espera que haya muchos participantes en este concurso.

Las autoridades municipales dijeron que las festividades por el Día de Muertos, serán de gran relevancia, para este domingo se llevará a cabo el concurso de catrinas vivientes, en la explanada del Jardín Hidalgo.

Donde al primer lugar se le otorgará un premio de 3 mil pesos, mientras que el segundo obtendrá 2 y el tercer lugar mil pesos, se invita a la población en general para que participe en esta celebración que forma parte de la festividad del Xantolo.

También no podrá faltar la tradicional callejoneada por calles de la ciudad, a realizarse a las 19:30 horas, iniciando de la Presidencia Municipal.

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Mientras que para este lunes 2 será el concurso de comparsas locales, la salida es a las 11;30 de la mañana, el recorrido será por la calle 20 de Noviembre, al llegar al cementerio se llevará a cabo el concurso y la premiación, el primer lugar obtendrá un premio en efectivo por la cantidad de 6 mil pesos, mientras que el segundo lugar será de 3 mil pesos y para el tercer lugar la cantidad que obtendrá es de 2 mil pesos.