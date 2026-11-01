logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Este domingo, el concurso de catrinas vivientes

También se realizará una callejoneada, iniciando frente a la Presidencia

Por Carmen Hernández

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
A
Este domingo, el concurso de catrinas vivientes
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CÁRDENAS.- Todo listo para el concurso de catrinas vivientes y concurso de comparsa, a realizarse este día y el lunes, donde se espera que haya muchos participantes en este concurso.  

      Las autoridades municipales dijeron que las festividades por el Día de Muertos, serán de gran relevancia, para este domingo se llevará a cabo el concurso de catrinas vivientes, en la explanada del Jardín Hidalgo.  

      Donde al primer lugar se le otorgará un premio de 3 mil pesos, mientras que el segundo obtendrá 2 y el tercer lugar mil pesos, se invita a la población en general para que participe en esta celebración que forma parte de la festividad del Xantolo.  

      También no podrá faltar la tradicional callejoneada por calles de la ciudad, a realizarse a las 19:30 horas, iniciando de la Presidencia Municipal.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Mientras que para este lunes 2 será el concurso de comparsas locales, la salida es a las 11;30 de la mañana, el recorrido será por la calle 20 de Noviembre, al llegar al cementerio se llevará a cabo el concurso y la premiación, el primer lugar obtendrá un premio en efectivo por la cantidad de 6 mil pesos, mientras que el segundo lugar será de 3 mil pesos y para el tercer lugar la cantidad que obtendrá es de 2 mil pesos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Apuñala a su esposo tras revisar su celular
      Apuñala a su esposo tras revisar su celular

      Apuñala a su esposo tras revisar su celular

      SLP

      Huasteca Hoy

      El hombre fue trasladado a un hospital, luego de ser atacado con un cuchillo

      Limpian panteones por día de muertos
      Limpian panteones por día de muertos

      Limpian panteones por día de muertos

      SLP

      Jesús Vázquez

      Exigen colonos informe de recursos de maquinaria
      Exigen colonos informe de recursos de maquinaria

      Exigen colonos informe de recursos de maquinaria

      SLP

      Carmen Hernández

      Comenzó festival Xantolo con toldos en la plaza principal
      Comenzó festival Xantolo con toldos en la plaza principal

      Comenzó festival Xantolo con toldos en la plaza principal

      SLP

      Redacción

      Luce plaza adornos y decoración de diversas imágenes