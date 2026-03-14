Este lunes suspenden recolección de basura

RIOVERDE.- Este lunes se suspenderá el servicio de recolección de basura y todas las labores en el Ayuntamiento, por lo que piden a las familias tomar sus precauciones y evitar dejar los desechos en la calles.

Autoridades municipales dieron a conocer que este lunes, no se estará trabajando, al ser un día inhábil para todos los trabajadores.

Es por ello que se les pide a las amas de casa, que se abstengan de sacar los desechos a la vía pública, para evitar que los animales en situación de calle, la dispersen.

También se suspenderán labores en el Palacio Municipal, el servicio se reanudará al día siguiente. Es por ello que se les pide a la ciudadanía en general para que tome sus precauciones y sobre todo evite dejar los desechos en las calles.

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