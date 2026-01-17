Este sábado, la bendición de animales

Matehuala.- El presbítero Antonio Ruiz Domínguez informó que este sábado se llevará a cabo la bendición de animales en diferentes templos de la cudad y sus comunidades por la celebración de San Antonio Abad, santo patrono de los animales.

Comentó que la intención es reconocer que los animales fueron creados por Dios para ayudar a las personas en su vida diaria, algunos son apoyo para trabajar y otros para la alimentación, y la idea es que los animales también sean tomados en cuenta y evitar el maltrato animal, en la actualidad hay leyes que los protegen.

Reconoció que lamentablemente aun hay muchos animales que la gente no se preocupa por ellos y son abandonados en las calles, pero también hay un despertar por el amor a las mascotas.

Agregó que en la bendición de animales lo que más llevan las personas son perros y gatos, pero aun hay personas que llevan los animales de campo como caballos, vacas, burros, gallinas, conejos, entre los animales mas exótico que le ha tocado bendecir son diferentes tipos de víboras, donde incluso una ocasión le llevaron una de cascabel.

La bendición de animales en la ciudad será en el templo del Santo Niño a las cuatro de la tarde, en el templo de San Francisco de Asís en el Olivar de las Ánimas a las cinco de la tarde, en la Catedral de Matehuala también a las cinco de la tarde y en el Santuario de Guadalupe a las seis de la tarde.