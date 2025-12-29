Exhortan a apoyar obras de Catedral

Matehuala.- Llaman a la población a cooperar para continuar con las obras de reconstrucción de la Catedral, comprando los boletos de la rifa de una camioneta, que tienen un valor de 500 pesos, los recursos que se capten servirán para las obras que se desarrollan.

El presbítero Gustavo Tapia, rector de Catedral dio a conocer que el sorteo es el próximo 6 de enero y será de acuerdo con el premio mayor de la Lotería Nacional, cada boleto trae dos números y los dos juegan.

Admite el presbítero que se ha tenido buena respuesta en la venta de los boletos, pero aún tienen muchos por lo que exhortan a la población a unirse y cooperar, pues gracias al apoyo de la gente ya están terminando las torres de la Catedral, además están haciendo limpieza de toda la cantera que estaba llena de excremento de palomas.

Comentó que se está construyendo la segunda parte de la Catedral, donde se hará una capilla para el Santísimo, oficinas generales y sala de juntas entre otras cosas, se espera que pronto se logre ver terminada la obra, ya que el recinto religioso tiene más de cien años de antigüedad y ya requería una rehabilitación.

Expresó que la gente puede adquirir su boleto de 11 de la mañana a 2 de la tarde afuera de la Catedral, los domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde, agregó que el ochenta por ciento de los que han comprado son visitantes que llegan a Matehuala, además también en la librería de la Catedral se pueden adquirir los bonos para la rifa de la camioneta.