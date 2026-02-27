Firmarán convenio de inclusión laboral
Matehuala.- En el marco de la inclusión laboral instituciones firmarán el convenio de "Juntos por una Inclusión", un paso firme hacia una sociedad justa y equitativa, será este viernes a las 11 de la mañana en el auditorio de la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano UAMRA, cuando se lleve a cabo la firma.
Este espacio está dirigido a personas con alguna discapacidad, quienes podrán conocer sus derechos laborales, informarse sobre nuevas oportunidades de empleo y ser parte de acciones que impulsan una inclusión real digna y sostenible, pues en la actualidad aún hay muchas personas con alguna discapacidad que suelen ser discriminadas al solicitar trabajo, esta será una manera de ayudar a quienes buscan oportunidades laborales.
En este evento se invitó a empresas comprometidas con el desarrollo social a sumarse a la firma del convenio "Juntos por la inclusión", es una iniciativa que impulsa la apertura de las vacantes laborales para personas con discapacidad y promover entornos de trabajo más accesibles diversos y productivos.
Este encuentro es una oportunidad para que las empresas conozcan el enfoque correcto de inclusión laboral, identifiquen el talento de personas con discapacidad, fortalezcan su responsabilidad social y cultura organizacional, formen parte de la alianza que genera el impacto real y medible, la inclusión laboral no solo es un compromiso social es una estrategia de crecimiento humano y empresarial.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Fiscalía investiga denuncia de desfalco en Secundaria 6 de Ciudad Valles
PULSO
El monto denunciado asciende a 184 mil pesos, producto de las cuotas escolares recaudadas.
Funcionarios estatales revisan medidas de seguridad en paraje Micos
El Universal
La inspección busca garantizar el cumplimiento de medidas de seguridad antes de Semana Santa.
Sancionan a alumnos del CBTis 46 por video violento
Huasteca Hoy
Deberán cursar programa contra la violencia