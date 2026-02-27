Firmarán convenio de inclusión laboral

Matehuala.- En el marco de la inclusión laboral instituciones firmarán el convenio de "Juntos por una Inclusión", un paso firme hacia una sociedad justa y equitativa, será este viernes a las 11 de la mañana en el auditorio de la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano UAMRA, cuando se lleve a cabo la firma.

Este espacio está dirigido a personas con alguna discapacidad, quienes podrán conocer sus derechos laborales, informarse sobre nuevas oportunidades de empleo y ser parte de acciones que impulsan una inclusión real digna y sostenible, pues en la actualidad aún hay muchas personas con alguna discapacidad que suelen ser discriminadas al solicitar trabajo, esta será una manera de ayudar a quienes buscan oportunidades laborales.

En este evento se invitó a empresas comprometidas con el desarrollo social a sumarse a la firma del convenio "Juntos por la inclusión", es una iniciativa que impulsa la apertura de las vacantes laborales para personas con discapacidad y promover entornos de trabajo más accesibles diversos y productivos.

Este encuentro es una oportunidad para que las empresas conozcan el enfoque correcto de inclusión laboral, identifiquen el talento de personas con discapacidad, fortalezcan su responsabilidad social y cultura organizacional, formen parte de la alianza que genera el impacto real y medible, la inclusión laboral no solo es un compromiso social es una estrategia de crecimiento humano y empresarial.

