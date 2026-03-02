Fortalecen la enseñanza educativa de los estudiantes

Matehuala.- Con el propósito de ampliar su formación educativa y cultural, estudiantes de la Escuela Preparatoria de la Universidad de Matehuala (Prepa Uni) realizaron un viaje de estudios a las instalaciones de Grupo Bimbo en San Luis Potosí.

Durante la visita, los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer y analizar diversos aspectos del funcionamiento operativo de la empresa, observando de manera directa sus procesos de producción, organización y control de calidad.

Esta actividad académica se desarrolló como parte del programa de la asignatura "Conservación de la energía y sus interacciones con la materia", bajo la guía de Ernesto Moreno Jiménez.

Óscar David Jiménez Martínez, director de la Escuela Preparatoria, destacó la importancia de este tipo de experiencias formativas "a través de estas actividades, los estudiantes de la Prepa Uni desarrollan competencias de empatía, flexibilidad y adaptación", expresó.

Este tipo de actividades son para tener una educación integral, vinculando el aprendizaje en el aula con experiencias reales en el ámbito industrial y empresarial.

Los jóvenes estuvieron muy emocionados al visitar esta empresa y ver cómo se trabaja en la empresa Bimbo, los jóvenes expresaron que este tipo de actividades les gustan mucho y esperan que los lleven a conocer más empresas.