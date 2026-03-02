logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Fortalecen la enseñanza educativa de los estudiantes

Realizan visita a empresa para conocer procesos de producción

Por Jesús Vázquez

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Fortalecen la enseñanza educativa de los estudiantes

Matehuala.- Con el propósito de ampliar su formación educativa y cultural, estudiantes de la Escuela Preparatoria de la Universidad de Matehuala (Prepa Uni) realizaron un viaje de estudios a las instalaciones de Grupo Bimbo en San Luis Potosí.

Durante la visita, los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer y analizar diversos aspectos del funcionamiento operativo de la empresa, observando de manera directa sus procesos de producción, organización y control de calidad. 

Esta actividad académica se desarrolló como parte del programa de la asignatura "Conservación de la energía y sus interacciones con la materia", bajo la guía de Ernesto Moreno Jiménez.

Óscar David Jiménez Martínez, director de la Escuela Preparatoria, destacó la importancia de este tipo de experiencias formativas "a través de estas actividades, los estudiantes de la Prepa Uni desarrollan competencias de empatía, flexibilidad y adaptación", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Este tipo de actividades son para tener una educación integral, vinculando el aprendizaje en el aula con experiencias reales en el ámbito industrial y empresarial. 

Los jóvenes estuvieron muy emocionados al visitar esta empresa y ver cómo se trabaja en la empresa Bimbo, los jóvenes expresaron que este tipo de actividades les gustan mucho y esperan que los lleven a conocer más empresas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Prometen aumento a policías... y no llega tras cuatro quincenas
Prometen aumento a policías... y no llega tras cuatro quincenas

Prometen aumento a policías... y no llega tras cuatro quincenas

SLP

Huasteca Hoy

Agentes aseguran que han pasado cuatro quincenas sin que se refleje la homologación a 15 mil pesos

Hace recuento de visitas Salud Casa por Casa en Valles
Hace recuento de visitas Salud Casa por Casa en Valles

Hace recuento de visitas Salud Casa por Casa en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Bienestar reporta resultados de la primera etapa

Joven resulta herido tras choque en Ciudad Valles
Joven resulta herido tras choque en Ciudad Valles

Joven resulta herido tras choque en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Autoridades de Seguridad Pública y Tránsito Municipal atendieron el incidente y retiraron el vehículo accidentado.

Autobús se estrella contra muro en la Valles-Tamazunchale
Autobús se estrella contra muro en la Valles-Tamazunchale

Autobús se estrella contra muro en la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

El conductor perdió el control entre Jalpilla y Picholco, lo que provocó el choque contra el muro de contención.