Frenan trámites de CURP biométrica

CIUDAD VALLES.– Una actualización a nivel central mantiene detenidos los trámites de CURP biométrica en el Registro Civil Estatal en Ciudad Valles, al menos durante las próximas dos semanas.

De acuerdo con usuarios, el personal informó que los equipos utilizados para emitir este documento fueron enviados a revisión como parte del proceso de actualización.

Según lo reportado, será necesario que el proveedor del servicio intervenga en los dispositivos, lo que podría extender el tiempo de reactivación debido a las características técnicas del equipo.

Por ello, el trámite permanecerá suspendido temporalmente y se prevé que las autoridades informen posteriormente cuándo se reanudará el servicio.

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