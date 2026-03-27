Mañana, carrera Luz del espectro autista

Matehuala.- Este sábado se llevará a cabo a las siete de la tarde una carrera nocturna denominada "Luz en el espectro autista", la cual tendrá de salida y meta el Parque Álvaro Obregón, será una carrera infantil de un kilómetro y la general de 3 kilómetros.

Esta será la segunda edición de la carrera de "Luz en el Espectro Autista", donde los niños con autismo podrán participar acompañados de sus padres, la carrera de 3 kilómetros es para que participen tanto personas que practican el atletismo como quienes no y también quienes tienen alguna discapacidad, pues no necesariamente tendrán que correr, pueden trotar o caminar el punto es llegar a la meta. Se exhorta a participar y cooperar en la Primer carrera con causa a beneficio de la comunidad autista del Altiplano.

Lo recaudado será a beneficio de niños autistas que aún no cuentan con un diagnóstico. Se pide un apoyo de 100 pesos para participar, el objetivo es que participen también los niños o personas con alguna discapacidad, ya sea solo o acompañado el lema es camina, trota, corre o solo participa. La idea es ayudar.

La salida y meta será en el Parque Álvaro Obregón, a las siete de la tarde dentro del kit se dará un número doral, una lámpara de mano, y una zona de hidratación, además habrá 100 medallas para los primeros inscritos.

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