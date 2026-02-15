Fueron celebradas las bodas colectivas
Matehuala.- Se llevaron a cabo las bodas colectivas y este año fueron 31 parejas de distintas edades las que decidieron unir sus vidas por el matrimonio civil y de esta manera adquirir derechos y obligaciones.
Fueron decenas de parejas las que decidieron casarse por la vía civil, algunas ya tenían varios años viviendo en unión libre e inclusive con hijos mayores de edad, ahora decidieron casarse por el civil y de esta manera adquirir ciertos derechos que no da la unión libre, y en el caso de servicios de salud, esto les ayudará a que si alguien pierde la vida podrán dejarle la pensión a su pareja.
Las 31 parejas acudieron con gran alegría a conocido salón, donde fue el Juez del Registro civil quien realizó la ceremonia para unirlos en una bonita ceremonia, al terminar se les pidió a todas las parejas que se tomaran de las manos e hicieran sus votos matrimoniales, en los cuales se juraron amor eterno, todos los asistentes les brindaron un aplauso y felicitaron a los nuevos esposos.
Después de la ceremonia por el civil se realizó el tradicional vals y la víbora de la mar, actividades comunes dentro de las bodas mexicanas.
Estas bodas se llevaron a cabo con apoyo del DIF Estatal y Municipal, para apoyar a las parejas de Matehuala que llevan mucho tiempo en unión libre y por problemas económicos no habían podido casarse.
