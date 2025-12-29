logo pulso
Estado

Fuga de drenaje, foco insalubre

Afecta a negocios de venta de alimentos

Por Redacción

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Derraman de aguas de drenaje en zona de venta de alimentos, en la colonia Obrera, lo que está provocando un foco insalubre.

En la esquina de las calles Manuel José Othón y Veracruz corre agua de drenaje que sale de un estacionamiento alto que se encuentra a un lado y en donde hay una pizzería, un banco y una tienda del ramo papelero.

El agua sucia va a parar a la banqueta, justo donde hay un puesto de tacos, sin embargo, a un lado está la pizzería de referencia y, en contra esquina de ese lugar hay otro sitio de venta de comida para llevar.

Aunque el departamento de Ecología Municipal ya había aplicado una sanción a la pizzería hace unos meses por el mismo motivo, el problema de insalubridad volvió a aparecer en esa zona de la colonia Obrera, esperando que de nuevo autoridades actúen de inmediato y apliquen las sanciones correspondientes.

