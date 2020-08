Ganaderos huastecos pasan por "la peor crisis de la historia"

En reunión con dirigentes de diversas asociaciones ganaderas de la Huasteca potosina, el senador Marco A. Gama Basarte (PAN), acordó trabajar en conjunto con ellos para atender los efectos de la crisis económica por la cual atraviesan y que ya se considera "la peor de la historia".

Representantes del sector ganadero de los municipios de Tamuín, Ébano, San Vicente Tancuayalab, Tanquián de Escobedo y Ciudad Valles informaron al legislador que, a consecuencia de la prolongada sequía que enfrentan, además de la falta de apoyo federal y los problemas propios de su actividad, muchos de ellos han perdido su patrimonio y, con ello, la región Huasteca ha perdido su dinamismo económico.

Le solicitaron exponer al Pleno del Senado y en particular a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca la situación por la que atraviesan, con el fin de recibir apoyos del Gobierno federal lo más pronto posible, como serían líneas de créditos sin interés o con los más bajos posibles, así como un plan de repoblamiento pecuario para la Huasteca potosina y programas de capacitación. Todo, para recuperar la fortaleza de un sector que fue, en sus mejores momentos, motor de la economía de la región.

Gama Basarte hizo un amplio reconocimiento a todo el sector ganadero de la Huasteca y se comprometió a llevar sus demandas a la cámara alta: "Junto al sector agrícola y cañero, la ganadería ha sido pilar de la región y debemos apoyar su recuperación, por lo que les pido no claudicar. Vamos a trabajar juntos para reponernos todos de estos malos momentos que vive el país", ofreció.

A esta reunión acudieron Roberto García Nales, presidente de la Asociación Ganadera local de Tamuín; Santiago Guerrero, presidente de la Asociación Ganadera local de San Vicente, y Mario Jiménez, agricultor y ganadero de Ébano.

También estuvieron José Luis Ramiro Galero, ex diputado local y ex presidente de la ganadera de Tamuín; el comandante Miguel Obregón, ex comisario de la Policía Federal y productor ganadero, así como Juan Enríquez, integrante de la Asociación Ganadera local de San Vicente.