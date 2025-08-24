logo pulso
GCE detiene a pareja que traía droga y ponchallantas en Ciudad Valles

La Guardia Civil Estatal lleva a cabo un operativo en Ciudad Valles que resulta en la detención de una pareja por posesión de droga.

Por Huasteca Hoy

Agosto 24, 2025 03:10 p.m.
A
GCE detiene a pareja que traía droga y ponchallantas en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES. Una pareja fue detenida dentro de un operativo realizado por la Guardia Civil Estatal en Ciudad Valles, pues traía droga y ponchallantas.

Se trata de Iván "N" y a Nora "N", ambos de 33 años de edad, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, por el hecho con apariencia de delito de contra la salud.

De manera oficial se informó que se les detuvo sobre la carretera federal Valles-Mante, a la altura de la colonia Solidaridad, dentro de un operativo de seguridad y vigilancia.

Al realizarles una inspección de seguridad, descubrieron que traían seis dosis de droga sintética conocida como "cristal", seis bolsas con marihuana y 12 artefactos de varilla conocidos como ponchallantas.

Por ese motivo procedieron a su detención, y será en las próximas horas cuando la dependencia determine su situación jurídica.

