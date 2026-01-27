logo pulso
Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Estado

Habrá barrida de extorsionadores en Valles: Gallardo

Pedirá a Congreso que sea considerado un delito grave como secuestro

Por Redacción

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Habrá barrida de extorsionadores en Valles: Gallardo

CIUDAD VALLES.- El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona se comprometió a sacar a todos los extorsionadores del mercado de Valles y agregó que harán que el delito de extorsión sea igual de grave que el de secuestro.

Durante su intervención, anterior al acto protocolario de inauguración de la avenida Santa Rosa, el mandatario se refirió a los extorsionadores en Valles y dijo que no solamente que iba a librar a Valles de esa lacra en esta misma semana, sino que buscará igualar la pena del secuestro al de la extorsión, para que pasen de 30 a 40 años en la cárcel los que ejecutan ese delito.

En entrevista aparte, mencionó que ese problema solamente lo encontraron en este municipio y que incluso pudo enterarse de que hay policías municipales que protegen a los extorsionadores.

La petición para hacer el delito grave se instalará en el Congreso del Estado, en breve, dijo a este diario.

