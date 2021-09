Habrá protección para paisanos: Ramón Torres

Rioverde.- Seguiré protegiendo a los paisanos para que lleguen seguros a sus destinos, para que no sean atracados por los delincuentes y la policía, dijo el diputado local electo Ramón Torres García.

El ex alcalde agradeció a la ciudadanía por haberlo aguantado por más de 5 años como alcalde, "si por ahí fallamos, pido disculpa, si ofendimos fue sin querer", expresó el funcionario.

Indicó que ha participado en 6 Caravanas del Paisano, pero recientemente por la pandemia se han suspendido, pero pese a ello se ha estado acompañado a la Caravana para protegerlos de la delincuencia organizada, para que lleguen seguros a su destino.

Torres García reveló que esto no cambiará, se seguirá protegiendo no solo de los atracos, sino también de los delincuentes en su trayecto, reconoció que hay hasta policías que también se aprovechan y los despojan de sus pertenencias, algo que lograron hacer con mucho esfuerzo, después de tantos años vienen y se llevan una mala impresión de México, porque por todos lados los asaltan, ya sea sin violencia o con violencia y a los paisanos no les quedan ganas de volver.

Finalmente dijo que es presidente de la Comisión de Asuntos Internos, que forma parte de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal y Desarrollo Económico.