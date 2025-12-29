Hay desabasto de agua en varias colonias

Matehuala.- Vecinos de varias colonias de la ciudad se quejan por el desabasto de agua que enfrentan de agua, por lo que piden que el problema se resuelva rápido ya que en la temporada de las fiestas decembrinas y de año nuevo se requiere del vital líquido.

Habitantes del Fraccionamiento Providencia, así como en la colonia Luis N. Morones entre otras, llevan dos días sin agua, por parte del organismo operador SAPSAM, no les ha resuelto el problema, esperan que lo hagan lo más pronto posible, ya que por festejos de fin de año, la gente requiere del vital líquido para lavar ropa, bañarse y limpiar las casas.

Comentaron que durante todo el año se han tenido problemas con el agua, pues unos días sí hay y otros no, los agarran de sorpresa por lo que algunos vecinos tienen toneles de agua para estar preparados, para la falta de agua, pero incluso han durado varios días sin el líquido.

El organismo operador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de Matehuala informó que la Comisión Federal de Electricidad, estuvo realizando trabajos de mantenimiento en sus subestaciones eléctricas, que fue lo que provocó fallas en el suministro de agua en varios sectores de la ciudad, pero esperan que estos trabajos de mantenimientos los resuelvan pronto, de esta manera regrese el agua a las colonias que enfrentan la falta del líquido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí