Hospital General está de fiesta

Jesús Vázquez

altiplano@pulsoslp.com.mx

Matehuala.- El Hospital General de Matehuala celebró su décimo aniversario de fundación, donde se ha brindado una mejor atención a los habitantes de Matehuala y la región.

Se llevó a cabo un acto para recordar esta fecha tan importante para el Hospital, donde estuvieron autoridades municipales, diputados, autoridades estatales y de salud, así como enfermeras y doctores a quienes agradecieron el servicio que han brindado a lo largo de 10 años.

Se presentó un video de cómo inició el Hospital General de Matehuala, y en diez años ya les tocó combatir una pandemia como lo fue el Covid-19, atendiendo diariamente muchos casos de personas con esta enfermedad, y aunque muchos lamentablemente fallecieron, también hubo sobrevivientes gracias a la atención que tuvieron en este hospital que de no haber existido, más decesos se hubieran generado en todo el Altiplano potosino.

Hay que mencionar que anteriormente había un Hospital General en la Plaza 10 de Mayo, pero no contaba con tantas especialidades, además de que el lugar era muy pequeño para poder atender a un gran número de personas, y en la actualidad ya pueden hacer cirugías que antes no, y esperan que siga creciendo con más especialidades, y que la gente no tenga que ser enviada a San Luis Potosí en caso de emergencia.