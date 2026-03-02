logo pulso
Impacta automóvil contra motociclista

Por Carmen Hernández

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Ciudad Fernández.- Dos personas resultaron lesionadas al registrarse un choque entre un automóvil y una motocicleta, que requirieron atención médica debido a la gravedad de las lesiones. 

Los hechos ocurrieron en la calle Emiliano Zapata y Centenario en el Ejido del Refugio, a un costado del monumento a Emiliano Zapata, cuando el conductor del vehículo se impactó contra la motocicleta, volando por los aires los tripulantes de la motocicleta, luego del fuerte impacto. 

En el lugar de los hechos quedaron lesionados un hombre y una mujer, con heridas de gravedad. Los lesionados fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital IMSS del Bienestar, donde quedaron en observación por algunas horas, por la gravedad de las heridas que sufrieron.

