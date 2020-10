Imparables robos, asaltos en carretera y ejecuciones en SL

RIOVERDE.- Imparables los robos, asaltos en carretera y las ejecuciones, San Luis Potosí es uno de los estados más inseguros, señaló la diputada local Sonia Mendoza.

Los delitos del fuero común se han incrementado, los robos en la calle han sido muy fuertes, el despojo de vehículos en carretera ha aumentado, señaló la diputada local.

Ahora el secretario de gobierno Alejandro Leal argumenta que los ejecutados de Zacatecas los vienen a tirar a San Luis Potosí.

Lamentó que San Luis Potosí se vea como uno de los estados más inseguros en materia de seguridad, muy de por debajo de la media nacional, "estamos en el 4 lugar en feminicidios".

"Creo que debemos de exigir al gobierno que haga un mayor esfuerzo para que combata la inseguridad y que se coordinen los tres órdenes de gobierno con la Guardia Nacional, porque no se ve resultado alguno", señaló.

"Cuando no hay coordinación hay ingobernabilidad creo que pasa esto en San Luis Potosí, el gobernador del estado Juan Manuel Carreras debe de estar preocupado porque los potosinos tengan mayor garantía de seguridad en nuestra persona y patrimonio", dijo.

"Hay muchas peticiones al mandatario estatal, pero ha sido omiso no sólo se la ha pedido la destitución del secretario de Seguridad Pública sino otras, pero a esta altura no va a hacer cambios, no los hizo en 5 años.