Imparten curso de rescate en aguas en movimiento a encargados de parajes de Valles

Doce representantes de ejidos participaron en un curso sobre primeros auxilios y prevención de accidentes en ríos.

Por Huasteca Hoy

Noviembre 24, 2025 07:47 p.m.
A
En Ciudad Valles se ofreció un curso de rescate en aguas en movimiento dirigido a encargados de distintos parajes turísticos del municipio. En total participaron 12 personas.

La Dirección de Turismo convocó a los administradores debido a que estos parajes —por su accesibilidad, cercanía y costos— reciben un alto flujo de visitantes, lo que hace necesario que el personal cuente con conocimientos básicos de rescate en río.
El curso fue impartido por José Hipólito Pérez Chávez, instructor de la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana.

Entre los asistentes estuvieron representantes de los ejidos Los OtatesLa EscondidaMuxilan y El Verde. La capacitación incluyó primeros auxilios y prevención de accidentes en zonas de caudal.

