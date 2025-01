Impugnan triunfo de comité en Balcones

CIUDAD VALLES.- En Balcones ganó la planilla de los vecinos que no tienen certidumbre legal sobre sus lotes. La impugnación no se hizo esperar, pero los demás vecinos no quisieron votar.

El 28 de diciembre, una facción de Balcones votó por Rosa Nelly Santos Urbina como presidenta del Comité de Participación Ciudadana, sin embargo otra facción, la de los que sí regularizaron sus predios, impugnó esta decisión, en el entendido de que no aceptan a las personas que no cuentan con certidumbre sobre sus terrenos.

La autoridad municipal ha dejado que sea el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) el que dirima al respecto, ya que una de las condiciones para votar y ser votado era tener credencial de elector del lugar en cuestión.

Por lo pronto, es uno de los sectores que se encuentra como pendientes de resolución, por la inconformidad sobre la persona que resultó electa en el proceso reciente.