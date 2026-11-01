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Inauguran arco monumental hecho por los comerciantes

Por Redacción

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Inauguran arco monumental hecho por los comerciantes
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      CIUDAD VALLES.- Inauguraron autoridades el arco monumental que los comerciantes colocan en la calle Abasolo.

      Esta mañana, el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán en representación del alcalde David Medina Salazar dio por inaugurado el arco que cada año confeccionan y colocan los comerciantes tianguistas de la zona tének y de las asociaciones adheridas al mercado.

      Este acto representa el inicio de las actividades comerciales, referentes al Xantolo en el centro de Valles, aunque durante toda la semana que está por terminar las ventas han hecho alusión a la tradición.

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