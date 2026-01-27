logo pulso
Estado

Inauguran programa de salud en casa

Por Redacción

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
Inauguran programa de salud en casa

CIUDAD VALLES.- El Gobernador inauguró un programa espejo de atención médica en casa de los ciudadanos, tal como el que existe a nivel federal, "Visitando corazones".

El mandatario dio a conocer el programa que enviará personal médico a las colonias, casa por casa para llevar consulta, medicinas y vacunas, como el programa federal "Salud Casa por Casa" que echó a andar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que se ha difuminado en algunos sectores.

Gallardo Cardona prometió que luego de recorrer todas las colonias, volverán a ver a los del principio para dar seguimiento a su caso.

Poco antes del acto protocolario, Leticia Mariana Gómez Ordaz informó que habrá 50 elementos médicos adscritos a Valles para esta tarea. 

Impactan automóvil y camioneta
"Chainean" avenida Santa Rosa para ser inaugurada
Campaña de descuento en el pago del Predial
Aumenta el Karbe, a un mes de iniciada zafra
