Inauguran programa de salud en casa

CIUDAD VALLES.- El Gobernador inauguró un programa espejo de atención médica en casa de los ciudadanos, tal como el que existe a nivel federal, "Visitando corazones".

El mandatario dio a conocer el programa que enviará personal médico a las colonias, casa por casa para llevar consulta, medicinas y vacunas, como el programa federal "Salud Casa por Casa" que echó a andar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que se ha difuminado en algunos sectores.

Gallardo Cardona prometió que luego de recorrer todas las colonias, volverán a ver a los del principio para dar seguimiento a su caso.

Poco antes del acto protocolario, Leticia Mariana Gómez Ordaz informó que habrá 50 elementos médicos adscritos a Valles para esta tarea.

