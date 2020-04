Incrementan fletes ante demanda de alimentos por la crisis sanitaria

CIUDAD VALLES.- Incrementó el trabajo para camioneros, pues con la cuarentena que tiene la población incrementa el consumo de alimentos y con ellos los fletes para transportarlos, por ejemplo, el movimiento del azúcar ha subido, así como de alimentos como frijol y maíz, dijo Reyes Espinoza Corral, dirigente de la CONATRAM en la región Huasteca.

El líder de camioneros de Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), señaló que para el sector camionero bajó el trabajo a principios de año, porque la zafra es corta y porque la temporada de naranja también duró dos meses, siendo que dura 6, "nos quedamos sin trabajo desde octubre del año pasado y apenas hace un mes se compuso la situación".

Sin embargo, con esta enfermedad del Coronavirus han tenido más trabajo porque el transporte se ha movido más quizá porque hay más necesidad de transportar alimentos, "en los últimos días no hemos suspendido labores y hasta se nos saturó el trabajo, mientras que para unos no hay trabajo para nosotros sí y como dicen, a río revuelto ganancia de pescadores, aunque no nos gustaría que fuera así".

Por el momento han estado transportando azúcar, pero el Gobierno tendrá que ver de dónde saca maíz o frijol, porque si esto sigue así se va a poner más difícil la situación.

Dijo que el 80 por ciento de lo que se mueve en el país, se mueve sobre ruedas y el gobierno nunca le ha puesto atención al transporte, por eso "estamos esperando que López Obrador voltee hacia nosotros.

El diésel bajó al menos tres pesos y esto sí les benefició porque lo compran más barato, esto les está ayudando porque significa un ahorro para llegar sus camiones, lo mismo que pasa con la gasolina, pero a los camioneros les beneficia que baje el diésel.