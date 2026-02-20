Informan de eventos a realizar en Semana Santa

logo pulso
Por Carmen Hernández

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
Ciudad Fernández.- Se llevó a cabo la reunión del Consejo Consultivo de Turismo donde se acordó instalar un módulo de información turística durante la próxima temporada de Semana Santa. 

Durante la reunión se acordó impulsar el municipio como un destino llenó de cultura e historia, además de otras zonas turísticas a visitar.  

Se brindó un informe de las acciones realizadas como el módulo de información turística, exposición de artículos antiguos por el aniversario del municipio.  

Para estas vacaciones de Semana Santa se tiene programada la instalación de un módulo de información turística sobre la carretera 70 y el entronque al Canal de la Media Luna.  

Además de la realización del Aquafest que se llevará a cabo en la explanada de Rioverde en la bajada en la calle Martínez, donde se trabaja en la instalación de iluminación desde la cabecera municipal y que concluirá en la Cruz del Mezquite.

