Inicia la Coepris el Operativo Cuaresma

CIUDAD VALLES.- Del 16 de febrero al 12 de abril habrá vigilancia en pescaderías y en todo tipo de comercio que se dedique a la venta de alimentos acuáticos o marinos por el Operativo Cuaresma que puso en marcha la Coepris, para garantizar la higiene de los productos que se venden.

Irene Hernández Hernández, responsable de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en la Jurisdicción Sanitaria V, informó que en esta temporada estarán vigilando lugares de venta tanto en crudo como en alimentos preparados, dedicados a pescados y mariscos y que, en caso de ser necesario y encontrar anomalías, podrían desde incautar el producto, destruirlo hasta clausurar el negocio.

Recomendó que los compradores deben estar al pendiente de la compra de pescado que debe tener ojos brillantes, nada opacos, escamas firmes, olor a mar (cualquier olor nauseabundo o extraño, desechar la compra) y en estado de conservación adecuado, como hielos limpios y suficientes, sin rastro de sangre o vísceras.