logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN FELICES!

Fotogalería

¡CELEBRAN FELICES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Inicia la Coepris el Operativo Cuaresma

Por Redacción

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Inicia la Coepris el Operativo Cuaresma

CIUDAD VALLES.- Del 16 de febrero al 12 de abril habrá vigilancia en pescaderías y en todo tipo de comercio que se dedique a la venta de alimentos acuáticos o marinos por el Operativo Cuaresma que puso en marcha la Coepris, para garantizar la higiene de los productos que se venden.

Irene Hernández Hernández, responsable de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en la Jurisdicción Sanitaria V, informó que en esta temporada estarán vigilando lugares de venta tanto en crudo como en alimentos preparados, dedicados a pescados y mariscos y que, en caso de ser necesario y encontrar anomalías, podrían desde incautar el producto, destruirlo hasta clausurar el negocio.

Recomendó que los compradores deben estar al pendiente de la compra de pescado que debe tener ojos brillantes, nada opacos, escamas firmes, olor a mar (cualquier olor nauseabundo o extraño, desechar la compra) y en estado de conservación adecuado, como hielos limpios y suficientes, sin rastro de sangre o vísceras.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Controlan incendios en Mexquitic y Ciudad Fernández
Controlan incendios en Mexquitic y Ciudad Fernández

Controlan incendios en Mexquitic y Ciudad Fernández

SLP

Pulso Online

Se refuerzan brigadas en Cerritos y Guadalcázar para evitar avance de incendios en zonas serranas.

Sancionará Ecología a carniceros de mercado
Sancionará Ecología a carniceros de mercado

Sancionará Ecología a carniceros de mercado

SLP

Redacción

Presentan aplicación de guía turística
Presentan aplicación de guía turística

Presentan aplicación de guía turística

SLP

Redacción

Facilitará la estancia de turistas en Valles

Celebra alcaldesa cumple en la Casa de la Cultura
Celebra alcaldesa cumple en la Casa de la Cultura

Celebra alcaldesa cumple en la Casa de la Cultura

SLP

Redacción

Abundaron las bebidas espirituosas