Inicia novenario en honor a San José

Matehuala.- En el templo de San José que pertenece a la parroquia del Sagrario se está llevando a cabo el novenario a San José padre de Jesús, la fiesta patronal es el 19 de marzo, durante estos días están llevando a cabo misas además de peregrinaciones de diferentes puntos de la ciudad.

La fiesta patronal de San José inició el miércoles, llegaron en peregrinación vecinos de la Colonia del Bosque, quienes con una danza llegaron al templo de San José y fueron recibidos por el presbítero quien les echó agua bendita, durante las fiestas patronales la imagen se bajó del altar mayor para que esté más cerca de la gente que llega a esta iglesia para darle gracias por todas las bendiciones que les ha dado.

A lo largo de estos días se espera que lleguen cientos de personas a venerar a San José desde distintas colonias y comunidades, el martes 17 de marzo llevarán a cabo un juego de lotería especial, y todo lo recaudado será a beneficio de la capilla, que requiere algunas reparaciones del lugar, para que los feligreses tengan un mejor lugar para las distintas celebraciones eucarísticas.

El 18 y 19 de marzo al terminar la eucaristía tendrán actividades culturales en la capilla, al término de la misa, el 18 de marzo estarán los Halcones del Norte, y el 19 que es el día de la fiesta patronal, al término de la misa tendrán presentaciones de un grupo de danzantes, posteriormente un tamborazo y para concluir las fiestas patronales habrá una muestra de fuegos artificiales.

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