Invaden florerías áreas peatonales

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Matehuala.- En varias de las calles de la ciudad florerías están invadiendo las banquetas y hasta las calles ofreciendo sus flores, sin embargo, este es un verdadero peligro porque luego algunas ponen sus arreglos en la banqueta y los peatones tienen que caminar por el arroyo y ser atropellados.

En la calle de Bocanegra se pudo observar una florería que no conforme con poner sus flores en la banqueta, colocó un espacio para colocar más mercancía debajo de la banqueta, esto es un doble problema porque les está robando espacio a los automovilistas, además, esta calle es pequeña, por lo que podrían provocar un accidente.

Ciudadanos han reportado que hay una florería en la calle de Vicente Guerrero que está invadiendo la banqueta colocando sus ramos de flores, las que deberían poner solo dentro de su local, porque es una molestia para quienes pasan por esta calle, ya que dejan menos espacio para transitar.

Debido a la temporada del Día de Muertos, los comerciantes han hecho un gran número de arreglos florales para que la gente compre y lleve al cementerio o los coloque en su altar de muertos; sin embargo, el problema es que luego los están colocando en la banqueta, quitando espacio para que las personas puedan transitar, por lo que se espera que las autoridades acudan a pedirles a los comerciantes que acomoden su mercancía.

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