Invitan a la tradición de los diablos de Tanlajás

CIUDAD VALLES.- Invitaron a la tradición de los diablos de Tanlajás, que es una de las que más historia tiene dentro de las de la Huasteca, de acuerdo con el director de Cultura y Turismo Ángel Abdiel Santiago Villaverde.

Esta mañana, en la sede de Turismo Estatal, el funcionario de Cultura dio a conocer el programa de actividades en el municipio ubicado a 60 kilómetros al sureste de Valles y que incluyen el toreo de diablos en la plaza, cabalgatas, rutas 4X4, demostraciones de postres y nuevas opciones piloncilleras, además de que el alcalde Humberto Lucero dijo que el río más limpio y mejor conservado de la Huasteca es El Coy, que nace y termina en el mismo municipio.

La tradición de los diablos data de hace 100 años, basándose en un antiguo enfrentamiento entre comuneros de origen cristiano que peleaban contra los autóctonos y sus costumbres alejadas de la Iglesia.

El toreo consiste en una provocación del toreador o vaquero contra el diablo y el castigo que éste inflinge con su azote.

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