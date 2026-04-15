Invitan Bomberos a celebrar a los niños

RIOVERDE.- El Cuerpo de Bomberos invita a celebrar el Día del Niño este 26 de abril en la plaza principal; también se contará con venta de antojitos mexicanos en apoyo a la institución.

Ricardo Canseco Hernández, comandante del Cuerpo de Bomberos dio a conocer que se tiene todo listo para celebrar a los niños en su día, es por ello que se contará con una jornada especial, donde los "reyes del hogar" podrán vivir una experiencia; se tiene programado para el próximo 26 de abril a partir de las 10 de la mañana en la plaza principal de Rioverde.

Los niños podrán conocer las unidades, aunado a que se contará con una exhibición sobre el uso de gas LP; puntualizó que se tendrá a la venta antojitos mexicanos como enchiladas, aguas frescas, molletes, y diversos postres, lo que se recaude será destinado para la institución.