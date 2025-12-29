logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Fotogalería

Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Jornada de vacunación, en terrenos de la feria

Por Redacción

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Jornada de vacunación, en terrenos de la feria

CIUDAD VALLES.- Habrá campaña de vacunación en tu coche en los terrenos de la Feria este lunes 29 de diciembre, para que ciudadanos aprovechen la oportunidad y acudir a vacunarse.

La campaña es para vacunar a todo aquel que requiera de protección contra la influenza, el Covid 19 y 13 serotipos de neumococo y comenzará a las nueve de la mañana, para terminar a las tres de la tarde.

De preferencia llaman a la población con algún factor de riesgo a acudir, así como niños mayores de seis años; mujeres embarazadas, adultos mayores y población en general con algún factor de riesgo.

Uno de los requisitos importantes es no tener fiebre, por lo que debe aprovecharse la oportunidad para protegerse contra varias enfermedades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alertan riesgo extractivo en territorios indígenas de la Huasteca
Alertan riesgo extractivo en territorios indígenas de la Huasteca

Alertan riesgo extractivo en territorios indígenas de la Huasteca

SLP

Rolando Morales

El análisis de las asignaciones de hidrocarburos destaca la vulnerabilidad de comunidades indígenas en la región.

Encuentran sin vida a joven que cayó al río Valles
Encuentran sin vida a joven que cayó al río Valles

Encuentran sin vida a joven que cayó al río Valles

SLP

Huasteca Hoy

El cuerpo de Amador Rubio Medina, de 18 años, fue encontrado en el río Valles tras días de intensa búsqueda.

Civiles armados disparan contra autobús turístico en la Valles-Tamazunchale
Civiles armados disparan contra autobús turístico en la Valles-Tamazunchale

Civiles armados disparan contra autobús turístico en la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

Autobús de turismo es atacado por civiles armados en la Valles-Tamazunchale. Chofer logra escapar ileso del incidente.

Posponen la Feria Regional de Matehuala
Posponen la Feria Regional de Matehuala

Posponen la Feria Regional de Matehuala

SLP

Jesús Vázquez

Se busca ofrecer un evento ferial de calidad