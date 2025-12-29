Jornada de vacunación, en terrenos de la feria

CIUDAD VALLES.- Habrá campaña de vacunación en tu coche en los terrenos de la Feria este lunes 29 de diciembre, para que ciudadanos aprovechen la oportunidad y acudir a vacunarse.

La campaña es para vacunar a todo aquel que requiera de protección contra la influenza, el Covid 19 y 13 serotipos de neumococo y comenzará a las nueve de la mañana, para terminar a las tres de la tarde.

De preferencia llaman a la población con algún factor de riesgo a acudir, así como niños mayores de seis años; mujeres embarazadas, adultos mayores y población en general con algún factor de riesgo.

Uno de los requisitos importantes es no tener fiebre, por lo que debe aprovecharse la oportunidad para protegerse contra varias enfermedades.

