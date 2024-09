José E. Nava asume dirigencia del Verde

Jesús Vázquez

altiplano@pulsoslp.com.mx

Matehuala.- José Everardo Nava fue nombrado líder del Partido Verde en el Altiplano potosino, lo que fue una gran sorpresa para muchos ciudadanos pues fue dos veces presidente de Matehuala, Diputado Local, Diputado Federal y otros cargos importantes mientras militó en el PRI.

José Everardo Nava Gómez promete hacer más fuerte en esta región al Partido Verde, donde este instituto político no ha podido ganar en los últimos años, a pesar de ser uno de los partidos más fuertes en el estado perdió las elecciones en municipios como Matehuala, Villa de la Paz y Catorce.

Reiteró su compromiso para que en tres años el Partido Verde sea la fuerza política más destacada y ganar para recuperar todas las presidencias municipales que perdieron en el último proceso político.

Al asumir este cargo no logró definir si buscará en su momento postularse para un cargo público, pues la última vez compitió para el Senado con el respaldo del PRI, no ganó y desde entonces ya no se le había visto dentro de la política.

Para muchos ciudadanos y sobre todo militantes del PRI consideraron una traición por parte de Nava Gómez verlo ahora militando en el Partido Verde y más aún como líder, pues el PRI le dio muchas oportunidades a él y su familia, pues también su padre fue presidente de Matehuala por este partido, y ahora que el partido ya no es tan fuerte, buscó otra opción para volver a la palestra política.