Jóvenes acuden a recoger cartilla militar
RIOVERDE.- La Junta Municipal de Reclutamiento Militar entregó las cartillas del servicio militar nacional liberadas a jóvenes que cumplieron con su servicio militar.
A la oficina acudieron jóvenes de Rayón, Cárdenas, San Ciro de Acosta, Ciudad del Maíz, Alaquines, acudieron a acuartelar la cartilla.
Se presentaron al módulo ubicado en la plaza principal.
Los jóvenes acudieron a recoger la cartilla liberada este fin de semana.
Finalmente hicieron un llamado a los jóvenes a realizar su trámite correspondiente si están a punto de cumplir los 18 años de edad, ya que es un requisito cumplir con el servicio militar para poder recibir la cartilla, documento que sirve como identificación oficial en diversos trámites.
