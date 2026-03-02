Jóvenes, listos para juegos de Conade

San Ciro de Acosta.- Jóvenes deportistas de este municipio participan en los Juegos Nacionales Conade que se llevan a cabo en la capital del estado, y tendrán este día su combate para seguir vivos en el evento deportivo, si logran vencer a sus contrincantes, que dijeron es el objetivo.

Desde el pasado sábado Melaniw Anahi Tovar Briseño de la categoría de 49 kilos, además de Isabel Luna de la categoría de 68 kilos, acompañados de su entrenador se trasladaron a la capital potosina.

Los jóvenes participan en los Juegos Nacionales Conade 2026 en la categoría de taekwondo.

Los jóvenes representan al municipio en los juegos estatales, por lo que esperan poner en alto el municipio de San Ciro de Acosta con un triunfo y seguir adelante para obtener el título en este evento deportivo.

Los deportistas entrenan diariamente, con el respaldo de su maestro y sus familias tienen la confianza de obtener los primeros lugares, lo que demostrarán en sus combates de taekwondo este día.