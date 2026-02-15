La calle Hidalgo, llena de ambulantes

CIUDAD VALLES.- La dirección de Comercio también propició una venta masiva en banquetas sobre la avenida Hidalgo durante la celebración del día del amor y la amistad.

Durante este 13 y 14 de febrero, las banquetas de la calle Hidalgo, principalmente la que está entre Independencia y Carranza estuvo plagada de vendedores ambulantes, tal como ya lo había anunciado el director de la dependencia encargada de los permisos, Mario Reyes Garza, quien dijo que habría una política de apertura para quien quisiera vender, siempre y cuando sus productos no entraran en conflicto con los de los locatarios cercanos.

De Igual manera, el tianguis del mercado tuvo un día de permiso, este viernes 13 y el fin de semana habitual para ofrecer productos alusivos a San Valentín.

Por lo que personas que acudieron tuvieron la posibilidad de comprar un regalo donde mejor les pareció.

