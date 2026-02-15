logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Fotogalería

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

La calle Hidalgo, llena de ambulantes

Por Redacción

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
La calle Hidalgo, llena de ambulantes

CIUDAD VALLES.- La dirección de Comercio también propició una venta masiva en banquetas sobre la avenida Hidalgo durante la celebración del día del amor y la amistad. 

Durante este 13 y 14 de febrero, las banquetas de la calle Hidalgo, principalmente la que está entre Independencia y Carranza estuvo plagada de vendedores ambulantes, tal como ya lo había anunciado el director de la dependencia encargada de los permisos, Mario Reyes Garza, quien dijo que habría una política de apertura para quien quisiera vender, siempre y cuando sus productos no entraran en conflicto con los de los locatarios cercanos. 

De Igual manera, el tianguis del mercado tuvo un día de permiso, este viernes 13 y el fin de semana habitual para ofrecer productos alusivos a San Valentín.

Por lo que personas que acudieron tuvieron la posibilidad de comprar un regalo donde mejor les pareció.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concretan primer matrimonio de personas trans en la Huasteca
Concretan primer matrimonio de personas trans en la Huasteca

Concretan primer matrimonio de personas trans en la Huasteca

SLP

Redacción

Fue celebrado dentro de las Bodas Colectivas organizadas por el gobierno municipal

Instalan tianguis de San Valentín
Instalan tianguis de San Valentín

Instalan tianguis de San Valentín

SLP

Jesús Vázquez

Ofrecen diversos productos para regalar al ser amado

Misterio por pérdida de nivel del río Valles
Misterio por pérdida de nivel del río Valles

Misterio por pérdida de nivel del río Valles

SLP

Redacción

Técnicos de Conagua realizan estudios del caso

Descartan tandeos, pero vigilarán el nivel del río Valles
Descartan tandeos, pero vigilarán el nivel del río Valles

Descartan tandeos, pero vigilarán el nivel del río Valles

SLP

Redacción

Aún no entra el afluente en estatus de sequía