La Procuraduría Agraria acerca servicios a ejidos

La población podrá realizar trámites de posesión de tierras

Por Carmen Hernández

Enero 17, 2026 03:00 a.m.
A
La Procuraduría Agraria acerca servicios a ejidos

RIOVERDE.- La Procuraduría Agraria continuará con su programa itinerante, para apoyar a los ejidatarios y darles certeza jurídica en la tenencia de sus tierras. 

El residente de la Procuraduría Agraria, Javier Gallegos Oliva, explicó que se seguirá trabajando en el mismo domicilio ubicado en la calle Guerrero, donde se ofrecerá la información que requieran personas para garantizar la posesión de sus tierras, sobre todo en herencias familiares.

Informó que se sigue atendiendo en los Centros de Atención Agraria, a donde puede acudir cualquier persona que enfrente problemas de posesión de tierras ejidales.

Señaló que se tiene agendados los programas itinerantes, donde participa personal del Tribunal Unitario Agrario Distrito 43, ubicado en el Ejido del Refugio y la Cofradía Grande.  

Puntualizó que se busca acercar los servicios a los ejidatarios, para evitar que eroguen en el traslado para diversos trámites que requieran llevar a cabo.

