"Las clases presenciales en la UASLP no son capricho"

CIUDAD VALLES.- El director de la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Isaac Lara Azuara dijo que, no son caprichos ni actos irresponsables las clases presenciales que tienen que llevar los alumnos de algunas de las carreras que tienen una base fundamental en la práctica, como la Química, la Medicina, la Gastronomía, porque necesitan de las clases en talleres y laboratorios que no pueden sustituir en sus casas.

Comentó que, en el caso de la carrera de Derecho, que es mucho más teórica, las clases en su 100 por ciento, pueden ser a distancia, pero no así en otras, porque si no cumplen con sus horas de laboratorio entonces no se completaría el esquema educativo ni las metas del semestre, afectando su educación.

Señaló que la Universidad tiene protocolos rígidos para evitar las infecciones y que éstos están avalados por la Coepris, así que no hay nada de qué

preocuparse.