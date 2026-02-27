logo pulso
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Limpian las compuertas de canal de la Media Luna

El objetivo es tener el paraje en las mejores condiciones de sanidad

Por Carmen Hernández

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Ante la celebración de las vacaciones de la Semana Santa que ya están a la vuelta de la esquina, limpian las compuertas del canal principal de la Media Luna, para tener el paraje en las mejores condiciones ante la llegada de visitantes. 

En el paraje turístico personas han acudido a arrojar desechos como envases, pañales y hasta animales muertos, dejando una zona en pésimas condiciones de higiene. 

Por lo que personal del departamento de Ecología realiza la tarea de limpiar las compuertas, para que el lugar esté limpio y libre de desechos, y los turistas puedan gozar del paraje en las mejores condiciones.  

