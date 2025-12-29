Llaman a no regalar mascotas a niños

RIOVERDE.- Recomiendan no regalar mascotas, porque es una gran responsabilidad para quien las recibe, sobre todo menores de edad, que desconocen cómo mantener saludable y en buenas condiciones a una mascota, finalmente quien tiene que responsabilizarse de ella son los padres de familia.

La Rescatista Independiente Mary Mancilla, refiere que las mascotas no son regalo, son seres vivos que requieren por lo tanto un trato y atención especial para evitar les llegue a suceder algo grave.

Las mascotas son capaces de sentir tristeza, dolor, sed, frío y hambre, por lo que requieren una atención especial, que un menor de edad es difícil se las pueda proporcionar.

Indicó que por lo menos un animalito es una responsabilidad para una persona de 15 años, si bien lo cuidas.

Explicó que es importante no regalar canes, porque requieren un trato especial, es por ello que se les invita a cuidar y proteger las mascotas.