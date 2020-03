Llaman los Bomberos a evitar quemas de basura

Matehuala.- Bomberos de Matehuala exhorta a la población en general a que se abstenga de quemar basura en lotes baldíos o en cualquier otro lugar, ya que pueden llegar a provocar un incendio.

Hay el riesgo inminente de un incendio por estas acciones, que incluso puede salirse de control, lo que ocasionaría problemas graves, señaló el primer comandante del H. Cuerpo de Bomberos de Matehuala.

Mencionó el líder de los tragahumo que cuando se quiera hacer una quema de basura en un lugar, antes deberá acudirse a la Coordinación Municipal de Protección Civil, para hacer la solicitud correspondiente, ya que de no hacerlo puede ser sancionado, así que lo mejor es actuar con responsabilidad.

Se le preguntó si en esta temporada en que los niños están en casa no han hecho llamadas en falso, y dijo que afortunadamente no se han hecho ese tipo de llamadas, por ese lado hay tranquilidad y no se han generado movilizaciones innecesarias.