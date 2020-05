Los militares en las calles, incongruencia de AMLO

CIUDAD VALLES.- Incongruente y como mero acto político el decreto dado a conocer por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de sacar de nuevo a las Fuerzas Armadas a las calles a hacer labores propias de las policías.

"Los soldados están entrenados y capacitados para la guerra, no para vigilar las calles, la verdad es que ellos tienen un perfil distinto al que ocupamos en la sociedad para combatir la delincuencia".

"El segundo problema es que la aplicación de la ley para ellos es muy estricta y los ciudadanos somos indisciplinados, no conocemos la ley y por eso no sabemos cómo actuar y entonces ahí hay un choque y desde luego se generan abusos, porque ellos no son flexibles y porque nosotros somos indisciplinados", precisamente.

Agregó que "independientemente de la postura encontrada del Presidente, que hace un par de años dijo que iba a regresar a los militares a los cuarteles y ahora cambia completamente su postura y saca los militares a las calles, creo que la sociedad aún no está lista para ese tipo de decisiones".