Los taxistas quieren banderazo de 30 pesos

CIUDAD VALLES.- Taxistas vallenses quieren más de 30 pesos de banderazo, en el hipotético caso de que les coloquen los taxímetros a sus vehículos.

La secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta ha insistido en que los taxímetros en los coches de alquiler de Valles estarán instalados en breve (no han fijado fecha) y habló sobre una posibilidad de tomar las medidas de banderazo de San Luis Potosí, que son de 18 pesos de día y 22 de noche.

Esto enojó a los representantes de los trabajadores del volante que fueron a dialogar sobre ello con alguna autoridad, sin embargo, llegaron temprano al evento de la inauguración de la calle Santa Rosa y fueron atendidos por el delegado en Valles de la Secretaría General de Gobierno, Herón Bulos Lárraga, con quien quedaron tener un diálogo más adelante, así como con Araceli Martínez.