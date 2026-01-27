logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Fotogalería

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Los taxistas quieren banderazo de 30 pesos

Demandan esta cuota con la instalación de taxímetros

Por Redacción

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Los taxistas quieren banderazo de 30 pesos

CIUDAD VALLES.- Taxistas vallenses quieren más de 30 pesos de banderazo, en el hipotético caso de que les coloquen los taxímetros a sus vehículos.

La secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta ha insistido en que los taxímetros en los coches de alquiler de Valles estarán instalados en breve (no han fijado fecha) y habló sobre una posibilidad de tomar las medidas de banderazo de San Luis Potosí, que son de 18 pesos de día y 22 de noche.

Esto enojó a los representantes de los trabajadores del volante que fueron a dialogar sobre ello con alguna autoridad, sin embargo, llegaron temprano al evento de la inauguración de la calle Santa Rosa y fueron atendidos por el delegado en Valles de la Secretaría General de Gobierno, Herón Bulos Lárraga, con quien quedaron tener un diálogo más adelante, así como con Araceli Martínez.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Impactan automóvil y camioneta
Impactan automóvil y camioneta

Impactan automóvil y camioneta

SLP

Redacción

"Chainean" avenida Santa Rosa para ser inaugurada
"Chainean" avenida Santa Rosa para ser inaugurada

"Chainean" avenida Santa Rosa para ser inaugurada

SLP

Redacción

Campaña de descuento en el pago del Predial
Campaña de descuento en el pago del Predial

Campaña de descuento en el pago del Predial

SLP

Carmen Hernández

Aumenta el Karbe, a un mes de iniciada zafra
Aumenta el Karbe, a un mes de iniciada zafra

Aumenta el Karbe, a un mes de iniciada zafra

SLP

Redacción

Mejoran beneficios para pago a cañeros