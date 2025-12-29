Mejora ocupación hotelera durante temporada navideña

RIOVERDE.- Temporada navideña aumenta la ocupación hotelera ya que muchas personas andan de vacaciones y otras llegan a visitar familiares y se hospedan en hoteles durante algunos días.

El sector hotelero dio a conocer que por fortuna hubo una gran afluencia de turistas en el municipio desde antes de la navidad, algunos de los visitantes aún continúan durante estos días, quizás hasta el año nuevo, lo que deja una buena derrama económica.

Hubo un incremento en la ocupación hotelera de un 35%, lo que es benéfico para sector hotelero luego de semanas o días de tener baja afluencia de visitantes.

La mayoría de los turistas provienen de los estados de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Nuevo León.

Señalaron que esperan que la situación mejore en los próximos días, que se reactive la economía, sobre todo otros que llegarán para pasar los últimos días del año en la ciudad.