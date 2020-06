Meseros afectados también por Covid-19

MATEHUALA.- Meseros padecen la falta de trabajo desde el pasado mes de marzo por la pandemia del Covid-19; hay desesperación del gremio porque no tienen ingresos y cada día les es más difícil el poder subsistir.

En entrevista con alguno de los meseros comentó que cuando se anunció la pandemia del coronavirus no consideró que ésta acabaría con su trabajo, "ya tenemos desde el pasado mes de marzo sin trabajo porque no hay fiestas y no hay ningún evento de tipo social".

"No nos matará la pandemia sino el hambre porque no tenemos empleo, nuestro oficio es el de mesero toda la vida, en eso hemos trabajado; hace un mes nos dieron una despensa la que de inmediato se acabó, o sea es para un día no para poder vivir de ella los días en que estamos sin trabajo, buscamos chambita, pero no hay trabajo ni de ´cerillo´", dice por último Juan, de oficio mesero.