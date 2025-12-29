Motociclista ebrio chocó contra repartidor

CIUDAD VALLES.- Un hombre que se encontraba en evidente estado de ebriedad y conducía una motocicleta colisionó contra otra unidad ligera, manejada por un repartidor.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado, en el cruce de la avenida Vicente C. Salazar y la calle Morelos, a la altura del barrio Las Lomas.

El responsable conducía una motocicleta Italika FT 150, color negro, y circulaba por la calle Morelos con dirección de la zona centro hacia la colonia Francisco I. Madero.

Sin embargo, no respetó la señal de alto al llegar al cruce con la avenida Vicente C. Salazar, la cual es vía de preferencia, y chocó contra un motociclista repartidor que conducía una moto Italika RC 200, tipo chopper.

Ambos motociclistas cayeron al pavimento, pero solo resultaron con golpes leves, no requirieron apoyo de socorristas.

Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes procedieron a la detención del motociclista en estado de ebriedad, quedando a disposición del juez calificador.