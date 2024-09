Mujer lesionada al caer de bicicleta

CIUDAD VALLES.- Una mujer que circulaba en una bicicleta por la colonia Vista Hermosa, sufrió una estrepitosa caída, y resultó lesionada.

Fue la noche del sábado, cuando Consuelo N. de 40 años de edad, fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, en la calle Miguel Hidalgo, entre 18 de Marzo y 5 de Mayo, del sector antes mencionado.

Se encontraba tirada entre unas piedras, inconsciente, con raspones en varias partes del cuerpo. Aparentemente sus lesiones no eran graves, pero no despertaba, así que los paramédicos tuvieron que llevarla a un nosocomio. Cabe mencionar que para entonces ya había familiares de la afectada, uno se fue en la ambulancia, y otros se llevaron su bicicleta. No intervino ninguna autoridad.