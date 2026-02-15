Niega el titular de Conagua desacuerdos con la CEA y Segam

CIUDAD VALLES.- Niega el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Darío Fernando González Castillo que hubiera algún desencuentro con gente de la Comisión Estatal del Agua (CEA) o de la Secretaría de Gestión Ambiental que no acudieron a la reunión de Cuenca del Río Valles.

El funcionario federal estuvo este viernes en Valles para la reunión de Cuenca del Río homónimo al municipio y no estuvieron Sonia Mendoza, secretaria de Gestión Ambiental ni Pascual Martínez, director de la CEA, ausencias que notaron los asistentes en sus intervenciones, durante la sesión que duró casi dos horas, en el salón de eventos de la Dapas, no obstante, dijo que él respeta institucionalmente al Gobierno del Estado y trabaja de la mano con él, con el proyecto de los pozos de abastecimiento que se perforan en Valles.

Negó cualquier desencuentro y, aunque es a la Federación y a los municipios de los ríos a quienes les toca velar por la buena salud de los afluentes, tomará la palabra a los reporteros y extenderá la invitación a CEA y Segam para la otra sesión de Cuenca.