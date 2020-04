Nieve artesanal, tradición familiar de don Gonzalo

MATEHUALA.- Sólo queda un sobreviviente de los hombres que preparan la nieve en garrafa para salir a vender a la calle, se acabaron aquellos hombres que se apostaban en las afueras de las escuelas ofreciendo la nieve de leche.

Sólo queda uno de ellos, don Gonzalo García Medrano a sus más de 60 años de edad muestra la fuerza para elaborar la nieve y después salir a la calle a venderla, es un trabajo diario que realiza y es el único ingreso que tiene.

Comenta que aprendió este oficio de su señor padre Alberto García Robles (+) quien trabajó por largos años en la paletería La Higiénica que se encontraba en la calle Constitución casi con Escobedo, "mi padre aprendió a elaborar las paletas como la nieve".

"Mi padre falleció y me dije bueno porqué no hago nieve y salgo a la calle a vender; busqué quién me hiciera el carro para adecuarlo con la garrafa y salir a la calle para que la tradición y el gusto por la nieve no se pierda", señaló don Gonzalo.

Dijo que a diario utiliza 8 litros de leche bronca, "no me gusta ponerle ningún otro producto, quiero que mi nieve lleve todo natural y sólo hago un solo sabor de vainilla y preparo la mermelada que le pongo a la nieve al final, es el retoque lo que le da el sabor a la nieve, la despacho en barquillo, nada de material que sea desechable, eso nunca me ha gustado", finalizó don Gonzalo García.