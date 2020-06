No bajan remesas de connacionales en Estados Unidos

Matehuala.- Connacionales que se encuentran radicando en Estados Unidos no han dejado de enviar las remesas a sus familiares, pese a la contingencia sanitaria que se enfrenta.

Julio Rangel presidente de la Cámara de Comercio de Matehuala, expresó que envió una propuesta al dirigente nacional de los comerciantes José Manuel López Campos, para ponerlo al tanto en el tema de las remesas de connacionales y que gracias a ellos muchas familias no enfrentaron problemas económicos.

Señaló que estos hombres hacen esfuerzos enormes en sus trabajos para enviar recursos a sus familias y no dejarlas en el desamparo; son responsables ante todo de que a su familia no les falte nada y sobre todo alimentos.

Pese a ello en plena pandemia murió un connacional.

Gracias a ello no hubo tanta hambruna, no se han enfrentado problemas serios de inseguridad durante esta pandemia, el beneficio es directo para las familias que tienen a sus esposos, a sus padres y hermanos laborando en la Unión Americana, no solo de Matehuala sino de una zona bastante extensa del estado.

El problema es que cuando acuden a un banco a un determinado lugar a cobrar, se pueden observar largas filas.

El dirigente del comercio establecido le propuso que el Banco de Bienestar reciba las remesas de los connacionales, ya que actualmente lo hacen vía Western-unión, a través de Elektra y Money Gram a través de Walmart.

Explicó Julio Rangel que de acuerdo a la información de Banxico, en el primer trimestre del año se recibieron 7 mil millones de pesos enviados por paisanos a sus familiares.